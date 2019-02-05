Emre Gönlüşen kanser hastalığına yakalandığını açıkladı
Yayıncı kuruluşta görev yapan Emre Gönlüşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.
Yayıncı kuruluşta Süper Lig maçlarını anlatan maç spikeri Emre Gönlüşen, sosyal medya hesabından kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.
Haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak, "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı.
Emre Gönlüşen'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi. Gönlüşen ekranlara kapanan NTV Spor ile adımını atmıştı...
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