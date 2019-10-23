Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak, Al Wehda kulübü ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı ve maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti.
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.
Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' dedi.
Emre Çolak'ın adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile geçiyor...
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