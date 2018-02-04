Emre Çolak'ın hocası gitti! Yollar ayrıldı...
La Liga'da Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'da teknik direktör Cristobal Parralo ile yollar ayrıldı.
Deportivo La Coruna Kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi. Ekim ayında Deportivo La Coruna'nın başına geçen Parralo, daha önce İspanyol ekibinin B takımını çalıştırıyordu.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği İspanya temsilcisi, La Liga'da 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
EMRE ÇOLAK İLE SORUN YAŞAMIŞTI
Cristobal Parralo, geçtiğimiz haftalarda Emre Çolak ile antrenmanda kısa süreli bir tartışma yaşayıp milli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
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