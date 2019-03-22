Emre Çolak'a Arabistan'da şok
İspanya 2. Lig ekibi Deportivo La Coruna'dan Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olan Emre Çolak büyük şok yaşadı.
Al-Wahda'da forma giyen Emre Çolak, 7 maçtır kadroya giremiyor. 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Galatasaray'a haber gönderdiği öne sürüldü.
Emre'nin Arabistan ekibinden yıllık 4 milyon euro gibi uçuk bir ücret kazansa da ayrılmak istediği ifade edildi. Ancak hem teknik heyetin hem de yönetimin geri dönüşü kesinlikle kabul etmediği belirtildi. Emre'nin geri döneceği haberleri taraftarlar da tepki göstermişti. (Fotomaç)
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