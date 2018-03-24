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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriEmre Çolak: Yüzlerine bakamıyorum, çok utanıyorum
GeriFutbol Emre Çolak: Yüzlerine bakamıyorum, çok utanıyorum
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Futbol
24.03.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Emre Çolak: Yüzlerine bakamıyorum, çok utanıyorum

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Emre Çolak: Yüzlerine bakamıyorum, çok utanıyorum

Emre Çolak'tan flaş açıklama! Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da sürdüren Emre Çolak, aldıkları kötü sonuçlar sonrası zor günler geçirdiklerini vurgularken çok utandığını ve taraftarların yüzüne bakamadığını dile getirdi.

La Liga'da 29 maçta sadece 4 galibiyet elde edebilen ve 20 puanla ligin son sıralarına demir atan Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, içinde bulundukları durumla ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı. Futbolu yaşayan bir şehirde bulunduğunu vurgulayan Emre, takım olarak verdikleri kümede kalma savaşı hakkında konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini dile getiren Emre, "Deportivo taraftarları futbolu yaşıyor ve takımı iyi bir pozisyonda görmek istiyor. Kulüp bulunduğu bu pozisyonu hak etmiyor. Coruna'da genellikle sokağa çıkar ve yürürüm, ancak şu anda fazla dışarı çıkmak istemiyorum. İnsanların yüzünü görmekten çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bu durumdan sorumlu olduğumuzu biliyorum." dedi.

KÖTÜ SONUÇLARIN NEDENİ
Aldıkları kötü sonuçların nedeni sorulan Emre, "2 yıldır buradayım ve kalite anlamında eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuları iyi tanıyorum ve şanssızlık yaşadığımızı fark ediyorum. Çok gol kaçırdığımız maçlarda skor yapmayı başarabilsek, her şey daha farklı olabilirdi. Farklı taktikler denedik, şans da bulduk ancak istediğimizi gerçekleştiremedik" cevabını verdi.

TEKNİK DİREKTÖRLE PROBLEMİ VAR MI?
Teknik direktörleriyle bir problemi olmadığını ve daha çok oynamak istediğini söyleyen milli oyuncu, "Bu sezon sadece oynamadığım için problem yaşadım. Geçen sezon bu takımda oynayacak kalitem olduğunu gösterdim. Teknik direktörlerle problemim var gibi gözüküyor olabilir ancak öyle bir şey yok. Oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

ANTRENMANDAN KOVULMUŞTU
Bu sezon 19 maçta 973 dakika oynayan Emre, eski teknik direktör Cristobal Parrolo tarafından antrenmandan gönderilmişti. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği kaydedilen Parralo, Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu. (Haber Türk)

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