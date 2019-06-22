Emre Çolak sürprizi! Teklif...
Suudi Arabistan Kulübü Al-Wahda ile olan sözleşmesini fesheden Emre Çolak'a Gazişehir talip oldu.
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek. Öte yandan Kırmızı-Siyahlılar, Rodallega transferinde de geri sayımda.
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