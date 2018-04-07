Emre Çolak Deportivo La Coruna'yı galibiyete taşıdı!
Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, dün akşam takımının 15 maç aradan sonra galip geldiği Malaga mücadelesinde gösterdiği performansla takdir topladı.
Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, takımının dün akşam 2018'deki ilk galibiyetini aldığı maçtaki performansıyla yıldızlaştı.
La Liga'da 18. sırada bulunan Deportivo'nun 20. sıradaki Malaga'yı 3-2 yendiği karşılaşmada 3 golde de atağı başlatan isim olan Emre, takımını 15 maç aradan sonra galibiyete taşıyan isim oldu.
Milli futbolcu, 87 dakika forma giydiği mücadeledeki performansıyla İspanyol basınının övgüsünü kazandı. (Fanatik)
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