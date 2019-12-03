Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı...
Juventus'ta bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Emre Can, Sassuolo maçında talihsiz bir olay yaşadı. Yıldız futbolcunun şutu, tribündeki bir taraftara isabet etti.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Emre Can, Sassuolo maçında yanlışlıkla genç bir taraftarın gözlüklerini kırdı.
Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını açıkladı.
Bazı Juventus taraftarları, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.
Rossella Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını duyurdu.
Emre Can'ın Juventus kariyerinden kesitler izliyoruz...
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