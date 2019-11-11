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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Emre Can'dan örnek davranış

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İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Emre Can, Bingöl'ün Kiğı ilçesine diyaliz makinesi bağışladı.

Aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi ailenin oğlu olarak Frankfurt'da doğan Emre, 3 çocuk annesi böbrek hastası komşusu, 54 yaşındaki Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı'ya gitmediğini öğrendi.

Buna üzülen Emre Can, Kiğı'ya diyaliz cihazı bağışı yapmaya karar verdi. Bingöl’deki yetkililerle irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz makinesini Kiğı Entegre Devlet Hastanesine kurulması için bağışladı. Diyaliz merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu.

Emre Can'ın bu örnek davranışı, diyalize giren böbrek hastalarına da büyük moral oldu.

Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Baynal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Aysel Önüç’ün yakınlarının, kendisine ulaşarak futbolcu Emre Can’ın Kiğı ilçesine hemodiyaliz cihazı bağışlama istediğini belirtti.

Yapılan görüşmelerin ardından bağışlanan cihazın ilçeye geldiğini aktaran Baynal, cihazın, diyaliz merkezinde hastaların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

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"Hastalar gönül rahatlığıyla ilçeye gelebilir"
İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu ise 15 yataklı Kiğı Entegre Devlet Hastanesinin 2017 yılında hizmete başladığını belirterek, Kiğı ve Adaklı içlerinde yaşayan böbrek yetmezliği olan hastalar için hastane bünyesinde 2 cihazlı diyaliz ünitesi kurulduğunu belirtti.

Emre Can'ın bağışıyla merkezdeki diyaliz makinesi sayısının 3'e yükseldiğini ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Ancak yazın hem Kiğı hem de Adaklı nüfusu iki katına yükseliyor. Misafir olarak gelen hastalar dolayısıyla cihaza ihtiyacımız oldu. Merkeze yeni cihaz talebinde bulunacağımız dönemde Juventus'ta oynayan futbolcu Emre Can'ın bu durumdan haber olmasıyla tarafımıza bir bağış talebi iletildi. Bunu memnuniyetle karşıladık. Şu anda 7 hastamız iki cihazda hizmet almakta, toplamda 3 cihazımız hazır bulunmaktadır. Yaz aylarında 12 hastaya kadar ihtiyaç halinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla yaz tatillerini geçirmeleri adına Kiğı ve Adaklı gelmeleri açısından bir sıkıntı kalmadı. Bağış yapan Emre Can'a teşekkür ediyoruz."

"Bingöl'e gidip gelmekten kurtuldum"
Adaklı ilçesinden diyaliz için Kiğı’ya gelen 67 yaşındaki Sevgili Erinç, 4 yıl önce böbreklerindeki rahatsızlığı nedeniyle diyalize girdiğini söyledi.

Haftada 3 gün makineye bağlandığını anlatan Erinç, "Bu cihaz sayesinde Bingöl'e gidip gelmekten kurtuldum. Allah'a çok şükür bu cihaz burada var. Aynı gün girip evime gidiyorum. Emre’ye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin." dedi.

15 yıldır diyalize girdiğini ifade eden İmam Özüm ise daha önce Bingöl'e gidip tedavi olduğunu, son üç yıldır da Kiğı'da diyalize girdiğini söyledi.

Emre Candan örnek davranış

Emre Candan örnek davranış

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