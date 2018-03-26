Emre Can'da son dakika gelişmesi!
Transferi adeta yılan hikayesine dönen Liverpool'un yıldızı Emre Can'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can'la ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Devre arasında Juventus'un kapısından dönen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen yıldız futbolcunun Liverpool yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu kaydedildi.
Daily Mirror'un haberine göre yıldız futbolcu Liverpoollu yöneticilere eğer kendisini takımda tutmak istiyorlarsa haftalık ücretinin 200 bin sterline çıkarılması gerektiğini söyledi.
Eğer Emre'nin bu talebi kabul edilirse 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübün en çok maaş kazanan ismi olacak. (Fanatik)
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