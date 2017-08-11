Juventus'un Emre Can aşkı bitmiyor...

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala orta saha bölgesine bir takviye yapmak isteyen Juventus'un gündemine aldığı yeni isim Emre Can oldu.

Bir süredir PSG'den Blaise Matuidi, Sevilla'dan Steven N'Zonzi ve Roma'dan Kevin Strootman ile ilgilendiği iddia edilen Torino ekibinin, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Can için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Merseyside ekibiyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan Türk asıllı Alman futbocu için Juventus'un 25 milyon euroluk bir teklif sunduğu, ancak Liverpool'un 30 milyon eurodan daha düşük tekliflere kapıyı kapattığı ifade edildi.

2014-15 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Emre Can, geçtiğimiz sezon Premier League'de çıktığı 32 maçta takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.