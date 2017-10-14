Liverpool’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Can maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bu değerlendirmelerden Ajansspor’un derledikleri şöyle:

''Mourinho’nun C.tesi günü nasıl bir taktik ile oynayacağını bilmiyoruz.Man Utd son zamanlarda sürekli uzun toplar ile atağa çıkan ve gol bulan bir takım.Ancak bize karşı özel bir taktik ile oynayabilirler.Bu sadece benim öngörüm C.tesi maçta nasıl oyanayacaklarını göreceğiz.''

''Ben Liverpool’a transfer olduğumda Man Utd maçının ne kadar önemli bir maç olduğunu herkes söyledi.Gerçekten kulüp için,taraftarlar için ve şehir için özel bir maç.Herkes bu maçı dört gözle bekliyor.''

''Zorlu bir maç olacak.Özellikle Man Utd li Nemanja Matic ve Mkhitaryan gibi önemli oyuncuları var Man Utd’nin.Bizim için kolay olmayacak ama bu mücadeleyi kazanmaya çalışacağız.''

İki takım arasında oyanan son yedi maçın altısını kazanan kırmızı şeytanlar bir de mağlubiyet aldılar.

''Uluslararası maçlardan hemen sonra böyle bir mücadele bizim için elbette zor olacak ancak kötü futbol oynamıyoruz.Oyunda baskın oluyoruz ve iyi top oynuyoruz.Tek problemimiz şans yarattığımızda bu şansı gole çeviremiyoruz.''

''Dediğim gibi bizim için çok önemli bir maç,her top için mücadele edeceğiz ve umarım ki daha iyi olan takım kazanacak.''

''Sezonda her maçı kaybedebilirsiniz ancak bir maçı kazanmak zorundasınız.O maçın anlamı şehir için ve taraftar için ise işte o maçı kesinlikle kazanmalısınız ve bunun için en iyisini yapmaya çalışmalısınız.'' (Ajansspor)