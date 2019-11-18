Emre Can sürprizi! Ocak'ta gidiyor...
Juventus'ta mutsuz olan Emre Can, ayrılık kararı aldı...
Spor Arena Dış Haber | Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Ocak ayı için flaş bir karar aldı.
Juventus'ta oynayamıyor diye mutsuz olan, hatta teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Emre Can, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.
Emre Can'ın futbola başladığı yer olan Almanya'ya döneceği belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun ya Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'a transfer olacağı kaydedildi.
EMRE CAN: ''MUTSUZUM''
Türk asıllı futbolcu, Alman Kicker gazetesine konuşurken ''Ben tutkulu bir insanım ve sürekli yüksek seviyede oynamak istiyorum. Ne yazık ki şu anda oynayamıyorum ve bu yüzden çok mutsuzum. Ama güçlü olmam gerekiyor, çalışmalarıma devam ediyorum.'' sözlerini kullandı.
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