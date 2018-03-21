Emre Can Liverpool taraftarlarını kızdırdı
Liverpool'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Emre Can, büyük bir kulüpte oynamaya hazır olduğunu açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da başarılı futbolunu sürdüren Alman milli futbolcu Emre Can, önümüzdeki sezon kulübünden ayrılacağını doğruladı. Sport Bild'e konuşan genç orta saha yaptığı açıklamayla Liverpool taraftarlarını da kızdırdı.
"Gelecek sezon çok iyi bir kulüpte oynamak için yeterli durumdayım" diyen Emre Can, İngiltere'nin sayılı kulüpleri arasında olan Liverpool camiasını öfkelendirdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha, Kırmızılar ile sözleşme uzatmaya yanaşmadı.
Juventus ile adı sıklıkla anılan Türk asıllı Alman futbolcu, "Kendime güvenim tam, gelecek sezon çok büyük bir kulüpte oynayacak durumdayım. İngiltere'de iyi işler çıkardım. Buradaki fiziksel oyun bana uygun. İspanya ligi de ilgimi çekiyor. Aynı şey taktik ağırlıklı olan Almanya için de geçerli. İtalya da öyle... Geleceğimle ilgili bir şey söylemek istemem çünkü yaz ayında ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.
Juventus Genel Menajeri Giuseppe Marotta, Emre Can'ın Alman kulüplerinin radarında olduğunu açıklamıştı.
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