Emre Can, Juventus'ta
Juventus, Liverpool'la yollarını ayıran Emre Can'ı kadrosuna katacağını resmen açıkladı.
Juventus, transferi adeta yılan hikayesine dönen Emre Can'da nihayet mutlu sona ulaştı.
Emre'nin havalimanından ilk görüntüsünü resmi Twitter hesabından paylaşan Juve, sağlık kontrolü sonrası oyuncuya resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor.
Pirlo, Pogba, Khedira ve Dani Alves gibi isimleri bedelsiz kadrosuna katan İtalyan ekibi, tarihe geçecek bir transfer daha gerçekleştirmiş oldu.
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