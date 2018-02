Emre Can Juventus'a transfer oluyor

Emre Can ile Juventus'un yolları kesişmek üzere... İtalyan devi Juventus, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı savunmacı Emre Can'da oldukça ısrarlı. Yüksek tirajli spor gazetesi Corriere dello Sport bugün, "Emre Can Juventus'a evet dedi" başlığı ile duyurduğu haberde, "Liverpool'un orta saha oyuncusu Allegri'yi seçti, sadece resmi duyuru kaldı" başlığını kullandı.





BONSERVİSİ YOK



Haberin iç sayfadaki devamında ise, "Şimdi Emre Can zamanı" başlığı kullanıldı. Haber metninde şu ifadelere yer verildi: "Juventus yolu hazırladı. Ateş yükseliyor sadece resmi duyuru kaldı." Juventus için transfer dönemi yeni kpndı ve 2018-2019 sezonu için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Juventus First Class bir çalışma gerçekleştirdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Emre Can, yeni prosedüre göre bir başka kulüp ile anlaşma sağlayabiliyor. Bu nedenle şu ana kadar sadece diyalog kurduğu tek takım Siyah-Beyazlılar. Amacı Torino'da oynamak."



TALİPLİSİ ÇOK



"Emre Can'ı İspanya, Almanya liglerinden de önemli kulüpler istiyor ama o tam bir profesyonel oyuncu gibi çalışmaları Liverpool'da sürdürüyor. Şu anda sorun görünmüyor."



Emre Can aralık ayında yaptığı bir açıklamada da "Şu anda buradayım. Her şeyi menajerim görüşüyor. Yaz sezonuna kadar Liverpool'da oynamaya devam edeceğim" diyerek transferiyle ilgili ipucu vermemişti.

FANATİK