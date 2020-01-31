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Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:56,Son Güncelleme:/

Emre Can, Borussia Dortmund'da | Transfer Haberleri

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Emre Can, Borussia Dortmund'da | Transfer Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Juventus'a 2018 yılında transfer olan Emre Can, İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.

Emre Can, Borussia Dortmundda | Transfer Haberleri

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