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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Emre Can bombayı patlattı: Türkiye...

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Emre Can bombayı patlattı: Türkiye...

Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elendikleri karşılaşma öncesinde İngiliz basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilerek elendikleri karşılaşma öncesinde İngiliz basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Juventus 1-2 Ajax
Juventus 1-2 Ajax

Goal.com'un İngilizce edisyonuna bir röportaj veren 25 yaşındaki ön libero, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağına ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Neden olmasın? Yaşım biraz daha ilerlediğinde Türkiye, benim için kesinlikle bir seçenek olacaktır. Bir gün İstanbul'da yaşamayı ve oynamayı hayal ediyorum. Orası harika bir şehir."

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Emre Can bombayı patlattı: Türkiye...

Allegri: Ajax turu hak ettiJuventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ajax’a hakkını teslim ederek turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.
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