Emre Belözoğlu'nun zor kararı! Kariyeri...
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kaldı. Gözler tecrübeli isim Emre Belözoğlu'nun vereceği kararda...
Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu da geleceği en fazla merak edilen isimlerin başında geliyor.
Futbolu bırakması gündemde olan Belözoğlu ile ilgili farklı iddialar da ortaya atılıyor. Bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe'nin, eski kaptanının liderliğinden faydalanmak için hareke geçeceği ve idari menajerlik teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan sarı lacivertliler Belözoğlu'nun tecrübesinden ve yararlanma amacında...
Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe’nin haricinde milli takımdan da teklif olduğu belirtiliyor. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcunun vereceği karar merak konusu...
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