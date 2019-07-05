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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.07.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'nun yaşı 27 çıktı!

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Emre Belözoğlu'nun yaşı 27 çıktı!

Kim der 38 yaşında! 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu, sağlık kontrolündeki değerleriyle herkesi şaşırttı. Tecrübeli oyuncunun metabolik yaşı 27 çıktı.

Sezon biter bitmez A Milli Takım’a giden, sonrasında da bireysel hoca ile çalışmalar yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe için geçtiği sağlık kontrollerinde herkesi şaşırttı.

Vücut değerleri beklentilerden çok daha iyi çıkan Emre’nin, yağ oranının yüzde 9 seviyelerinde olduğu belirtildi. Normalde futbolcular için ideal yağ oranı yüzde 10-11 olarak kabul ediliyor.

Yapılan detaylı testler sonrası Emre Belözoğlu’nun metobolik yaşının ise 27 çıktığı belirtildi. Başakşehir’de geçirdiği zorlu lig periyodunun ardından dinlenme fırsatı bulamadan A Milli Takıma katıldığı için Emre Belözoğlu 10 Temmuz’da Topuk Yaylası kampına katılacak. Ancak yıldız orta saha bu süre zarfında da özel çalışma programı uygulayacak.

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