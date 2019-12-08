Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi ve Kruse açıklaması

Emre, hem son maçta yaşananlar hem de takımın iki önemli ismi Vedat Muriç ve Max Kruse hakkında şunları söyledi: “Vedat ve Kruse, bizim için çok önemli oyuncular. Onlar bizim savaşçılarımız. Futbol oynama azimleri, ortaya koydukları mücadeleler, hepimize örnek oluyor. Bu ikili adeta takımın tüm yükünü çekiyor. Onların ritmini yakaladığımız anda, tüm takım olarak coşuyoruz. Fenerbahçe sadece bu ikiliden ibaret değil, aslar da yedekler de bu takım için büyük taşıyor. Hepimizin vereceği katkı, sonunda başarıyı getirecek.”

‘Gerçekten müthiş oynuyoruz’

“Özellikle iç sahada taraftarımızın verdiği enerji ile gerçekten müthiş oynuyoruz. Bu durumu lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Üst üste gelen Malatyaspor ve Göztepe maçlarındaki 4 puanlık kayıp sonrası bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Şimdi önümüzde çok önemli bir Sivasspor deplasmanı var. Bölgenin hava şartları da bizi zorlayacak. Ancak deplasman kayıplarına Sivas’ta son vermek istiyoruz. Kalan üç maçımızı da kazanıp ilk yarıyı sıralamanın en üstünde tamamlamak istiyoruz.” (Fanatik)

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