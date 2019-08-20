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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.08.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan taraftara çağrı

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Emre Belözoğlu'ndan taraftara çağrı

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kendisi için uzun yıllar sonra çubuklu altında resmi maça çıkmanın çok büyük bir keyif olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, taraftarların her zaman takımın yanında olması gerektiğini vurguladı.

İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Emre, “Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında resmi maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu. İmza attığımda da söylediğim gibi Fenerbahçe’nin her daim neferi olmaya hazırım. Bugün de elimden geldiğince diğer takım arkadaşlarımla mücadele ettik. İyi bir başlangıç oldu. Skor da tatmin edici bir skor. Özellikle maçın ilk yarısında iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda biraz daha oyun koptu. Oyun bizim adımıza da genişledi. Rakip de bundan faydalanmaya çalıştı. Sonuçta iyi bir başlangıç oldu.” dedi.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Emre Belözoğlu, “Bizim için kolay bir sene olmayacak. Oyuncularda geçen senenin ağırlığı var. Bunu net bir şekilde herkesin hissettiğini düşünüyorum. Benim buradaki görevim, diğer takım arkadaşlarımla beraber bu aidiyeti arttırmak, taraftarlarımızın bizden beklentisini karşılamak adına saha içinde mücadele etmek. Geçmişte yaptığım gibi bugün de takım arkadaşlarımı iyi günde kötü günde hep yanlarında hem saha içinde hem de saha dışında olmaya çalışacağım. Bu birlikteliği devam ettirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce en zor günlerinde bu camianın ayakta kalmasına vesile olan taraftarımızın hep yanımızda olması gerekiyor. Onlardan ricam üzerinde çubuklu forma olan her oyuncuya destek olmaları. Zaten onlar bizden daha çok bu işin farkındalar. İyi bir başlangıç oldu, sonu da güzel olsun. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Saha dışında saha içinde bana ne görev düşerse elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatlık olmazsa da saha içinde daha çok işler yapmak istiyorum. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Bütün sporcu arkadaşlarıma da sakatlıksız kazasız bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.

En uzun süre forma giyen futbolcular arasında yer almasına ilişkin soruya ise Belözoğlu şu cevabı verdi:

“Kaleciler biraz daha uzun süre oynayabiliyor ama mevkii olarak benim mevkiim biraz daha zor diye düşünüyorum. Kalecilik çok daha zor ama uzun süre oynamak için sanki merkez orta saha daha zor. Tabii önemli olan rekorları kırmak değil, benim tekrar burada elimden geldiğince mücadele ettiğimi hissetmem. Bu benim için çok daha değerli. Bu forma altında, çubuklu altında veda etmek benim için çok büyük bir keyif olacak. Şampiyonluk da olursa tadından yenmez. Camiamızın, taraftarımızın bizden isteğini karşılaşmak için sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız.

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