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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)
25.05.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan sonra Mert Günok Fenerbahçe'ye!

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Emre Belözoğlu'ndan sonra Mert Günok Fenerbahçe'ye!

Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için planlama yapan Fenerbahçe'de altyapıda yetişen Mert Günok, yuvaya dönüyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağlayacak.

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'den boşalacak yeri Mert Günok ile doldurmak isteyen Sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu. 2018-19 sezonunda Medipol Başakşehir forması ile ligde 34, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıkan Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden Sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.

Dev anlaşma tamam Tunuslu yıldız...
Dev anlaşma tamam! Tunuslu yıldız...

VOLKAN KAPANIŞ YAPACAK

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek. Kartalspor'dan 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sene sonra vedaya hazırlanıyor. Harun Tekin'in kart cezalısı olduğu haftada yönetimin 'jübileni yap' demesi üzerine ligin son maçında sahada yer alacak olan Volkan Demirel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 mücadelede görev alırken kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisiFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Emre Belözoğlundan sonra Mert Günok Fenerbahçeye

 

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