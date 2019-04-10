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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
10.04.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sezon sonu...

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Emre Belözoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sezon sonu...

Emre Belözoğlu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin 6 Ekim 2017’de Eskişehir’de İzlanda’ya 3-0 mağlup olduğu maçtan 1 buçuk yıl sonra Ay-Yıldızlı formasına tekrar kavuştu.

 Süper Lig’de bitime 7 hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi olan Başakşehir’in en önemli ismi olan kaptan Emre, açıklamalarda bulundu.

Konyaspor galibiyetinin ardından konuşan  tecrübeli oyuncu, ligin en iyi futbolunu oynadıklarını belirtti.

-Uzun zaman sonra Milli Takım’da tekrar görev aldın. Şenol Güneş’in göreve gelmesi ile takımda neler değişti?

“Oyuncu grubu, hoca gerçekten çok konsantre oldu. Arnavutluk maçı ile beraber iyi bir başlangıç olunca özellikle ülkemizdeki bu reaksiyonun da çok olumlu bir havada olması bizi ayrı bir motive etti. Şenol hoca çok değerli bir insan olduğu gibi iyi bir insan, içinden nasıl geliyorsa öyle davranan bir insan. Bu yüzden takım içindeki hava çok ciddi bir şekilde olumlu yönde arttı, herkese çok samimi yaklaştı. Biz de takımın içindeki tecrübeli oyuncular hem saha içi hem saha dışı yardımcı olmaya çalıştık. Böyle bir durum ortaya çıktı. 6 puanla başlamak, Arnavutluk’u ilk maçta deplasmanda yenmek değerli. Daha yolun başındayız önümüzde çok önemli iki maç var. En iyi şekilde hazırlanmak lazım, böyle başlayınca ister istemez beklentiler de olacaktır. İnşallah bunu karşılarız.”

-Takımdaki genç oyuncuların performansını nasıl buldun? Hangi oyuncular dikkatini çekti?

“Takımda çok değerli genç oyuncular var. Yeni jenerasyondan çok değerli oyunculara sahibiz. Daha önce beraber oynadığım Çağlar olsun, Ozan yeni katıldı, Dorukhan çok önemli bir oyuncu, Deniz çok iyi, İrfan, Mahmut, Mert bunlar 2-3 senedir çok net bir oyun ortaya koyuyorlar Milli Takım için. İsmini saymadığım çok değerli oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerim var. Biz de tecrübeli abileri olarak aidiyete önem vermeleri gerektiğine inandırdık. Onlar bu ülkenin en büyük takımının milli takım olduğunu düşünüyorlar. Başlarında çok iyi bir eğitimci var Şenol hoca. Güzel bir ortam yakalandı. İnşallah bu böyle devam eder. Gençlerimize kıymet vermemiz lazım. Onları sırtlarına taşımayacakları yüklerden ziyade birazcık daha destek vermek, bu bilinçle Milli Takım formasının ne kadar değerli olduğunu hissettirecek bir anlayışı hissettirmek lazım. İnşallah güzel günler gelecektir.”

Emre Belözoğlundan önemli açıklamalar: Sezon sonu...

-Milli Takım’da da Başakşehir’de de saha içinde oyuncu gibi değil hoca gibi görev yapıyorsun. Başakşehir önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. 1 yıl daha tecrübelerinle takımda kalacak mısın?

“Bu konuyu sezon sonuna bıraktım. Öncelikli hedefim Beşiktaş maçı. 1 hafta sonraki maç ama büyük fotoğraftaki hedefim Allah nasip ederse şampiyon olarak bitirmek. Sezonu bitirdikten sonra sayın başkanımız, hocamız oturur konuşuruz, onların fikirleri benim için değerli. İstişare edeceğiz, her zaman istişare etmekte fayda vardır. Onun kararını hep beraber vereceğiz ama öncelikli hedefim Beşiktaş maçı, dediğim gibi büyük fotoğraftaki hedefim ise Allah Nasip ederse şampiyonluk.”

-Şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsun?

"6 puan ciddi bir avantaj. Net ve iyi bir oyunumuz var, bence ligin en iyi oyunu var ortada ama karşımızda çok büyük, şampiyonluğa alışık, yıllardır şampiyonluğu gelenek haline getirmiş çok büyük bir camia var. Beşiktaş da matematiksel olarak sürece dahil. İki takımı düşündüğümüzde onların bize göre artıları fazla ama bizim net bir oyunumuz ve 6 puan farkımız var. İnanıyorum sezon sonuna kadar inşallah bu böyle devam edecek."

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