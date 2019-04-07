Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf! "Saha içinde..."
Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, gergin tavırlarıyla dikkat çektiği Konyaspor maçının ardından konuştu.
Saha içinde eleştirilebilir bir figür olduğunu itiraf eden deneyimli oyuncu, "Büyük takımlar, kafa kafaya gitsek daha avantajlı olabilirdi ama 6 puan öndeyiz. Net bir oyun oynuyoruz. Bielsa'nın bir lafı var, çok değerli; 'İyi bir A planınız varsa, B planına ihtiyaç duymazsınız' diyor. İyi gidiyoruz. Yaşım ilerlese de kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor. Rakibin ayağına bir müdahalem olmuş olabilir ama sarı kart olmadığını düşünüyordum. Saha içinde eleştirilebilir bir figür olduğumu düşünüyorum, yanlış bir şey yapınca da özür diliyorum. Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusunda bir karar vereceğiz. O sonrası, önce bir şampiyon olalım." ifadelerini kullandı.
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