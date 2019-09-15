Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Fenerbahçe’de, Andorra ile oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle ağrılar çeken kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu belli oldu.
Ligin 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.
Emre’nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11’de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak.
Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi de belli oldu. Kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun, Okan yer almadı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:
Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun Fransa Ligue 1 günlerini izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle