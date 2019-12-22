Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal iddialarına yanıt; "Kavga ettiğimiz yalan"
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Ersun Yanal ile sorun yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. Belözoğlu, "Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz" dedi.
Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Ersun Yanal ile tartışma yaşadıkları iddiaları hakkında konuştu.
İşte Emre Belözoğlu'nun özel açıklamaları;
"Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Hocayla sarılıyoruz, seviniyoruz. Maçtan önce soruyor oynayabilecek misin diye, valla diyorum oynayamayacağım. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi."
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