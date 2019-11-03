Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık!
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak. Tecrübeli oyuncunun maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.
Kaburgasındaki kırığa rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da gemiyi bir kez daha terk etmeyecek.
Tarsus İdman Yurdu ile Mersin’de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadelesini verecek.
Tecrübeli oyuncunun, maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.
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