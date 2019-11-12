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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.11.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan beklenen karar! Milli Takım'ı yalnız bırakmayacak

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Emre,“İzlanda maçında sahada olup olmayacağıma doktorlar karar verecek. Ancak ben oynasam da oynamasam da bu zorlu süreçte milli takımı yalnız bırakmayacağım. Kaptanlık görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim” diye konuştu.

A Milli Takımımız’da sakatlığına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in aday kadroya davet ettiği Emre Belözoğlu, zorlu İzlanda ve ardından oynayacağımız Andorra karşılaşması öncesi Fanatik'e açıklamalar yaptı.

Maça gidiyor

Hem Ay-Yıldızlılar hem de Fenerbahçe için kaburga kırığına rağmen sahaya çıkan kaptana bu kez kasığındaki ödem engel oldu. Ağrıları sebebiyle sahalardan uzak kalan Emre, “Hem Fenerbahçe hem de milli takım doktorları İzlanda maçında oynayıp oynayamayacağıma karar verecek. Ancak ben oynasam da oynamasam da bu zorlu süreçte milli takımı yalnız bırakmayacağım. Çünkü orası çok farkı duyguların yaşandığı bir yer. Zaten Şenol Güneş hocam ve yardımcıları da benim aralarında olmamı istiyor. Ben de bana verilen kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getireceğim. Perşembe akşamı İzlanda karşısına tarihi bir maça çıkacağız. İlk maçta bizi yendiler. Eğer gruptan lider olarak çıkmak istiyorsak, önce İzlanda’yı ardından da deplasmanda Andorra’yı yenmek zorundayız” dedi.

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‘Beklentilerin altında kaldık’

Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu da değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Kasımpaşa maçı öncesi taraftarımızın beklentileri çok yüksekti. Çünkü iyi oynadığımız ancak kazanamadığımız Kayserispor maçı sonrası takımı bağrına basan taraftara Kasımpaşa maçında çok iyi bir oyunla galibiyet hediye etmek istiyorduk. Galiyet gerçekleşti, ancak oyun olarak beklentilerin çok altında kaldık. Bu hep böyle gitmez. Önceliğimiz milli maçlar, ardından Süper lig mücadelesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz şampiyonluk iddiamız sürüyor. Bunu da bu sezon gerçekleştirip taraftarımızın özlemini gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

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