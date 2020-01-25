Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir yanıtı: "Ben Fenerbahçeliyim"

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, sezon başında transfer edildiği Başakşehir’e karşı bugün ilk kez sarı lacivertli formayla oynayacak.

Tecrübeli futbolcu, kritik maç öncesi, “Ne hissediyorsun?” şeklindeki sorumuza şu cevabı verdi: “Başakşehir kalbimin en güzel yerinde ama ben Fenerbahçeliyim.”

Sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacaklarını belirten Emre, “Evimizde her takıma karşı bir adım öndeyiz. Taraftarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ancak zor bir maç olacağı açık” dedi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer Akif’in Başakşehir taraftarı olduğunu, transferinden sonra F.Bahçe’yi tutmaya başladığını söyleyen Emre, “Ömer Akif biz kaybedince üzüntüsünden ağlıyor. O, babasının yolunda. Ama bu maç neler hisseder kestiremiyorum” dedi.





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