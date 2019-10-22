Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret!
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, anlamlı bir ziyarette bulundu.
Kaptan Emre, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve ailesine moral verdi.
16 aylık minik Çınar'ın babası Sercan Aydın ve annesi Arzu Aydın'dan tedavi süreci hakkında bilgi alan Emre, minik Çınar'ı iyileşmesinin ardından stada beklediklerini paylaştı.
Tecrübeli oyuncu, ziyarette futbol takımının imzaladığı formayı da son imzayı kendisi atarak minik Çınar'a hediye etti.
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