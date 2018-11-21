Emre Belözoğlu'dan jübile açıklaması
Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile Etiler’deydi. Mağazaları gezen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Futbolcuların pahalı giyim tarzları hatırlatılan Belözoğlu, “Normalde düz giyinmeye çalışıyorum. Marka takıntım yok” diye konuştu. Başakşehir'de top koşturan futbolcu, “Ne zaman jübile yapacaksınız” sorusuna ise “Daha 7-8 ay var. Jübile yapmak duygusal bir olay. Yapabilir miyim bilmiyorum” yanıtını verdi.
Tecrübeli futbolcu da geçtiğimiz günlerde bu açıklamayı yapmıştı...
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