Emre Belözoğlu ve Arda buluşuyor

Fatih Terim'in Milli Takım'dan gönderilmesinin ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu oturmuştu. Rumen hoca hemen kolları sıvadı.

2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile oynayacağımız Dünya Kupası Grup Elemeleri maçları için aday kadro oluşturacak olan Lucescu, radikal bir karar aldı.

Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Arda Turan'ın aday kadroya çağrılması kesinleşti.

Zaten, Arda Turan da ay yıldızlı formaya geri dönüş için sinyali vermişti.

En büyük sürpriz ise Emre Belözoğlu... Emre Belözoğlu tekrar ay yıldızlı formayı sırtına geçirecek. Kaptan olacağı iddia ediliyor.

Medipol Başakşehir'deki performansıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu, sahada Lucescu'nun bu dönemdeki gözdesi ve takım içindeki en büyük silahı olacak.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun dönmesiyle Milli Takım'ın orta sahada güçlenmesi hedefleniyor.