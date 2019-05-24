Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe takımını mihenk taşı olacak. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllığına anlaşan Fenerbahçe’de transferin perde arkası da ortaya çıktı.
Mayıs başında gazetecilerle sohbetinde teknik direktör Ersun Yanal, “Emre önemli bir karakter. Takımın da öyle oyunculara ihtiyacı var” demişti. Devre arasından beri ilgi duyulan Emre Belözoğlu, yakın dönemde yapılan teklife hiç düşünmeden, “Evet” dedi.
Emre Belözoğlu ile transfer görüşmesi yapan başkan Ali Koç ve ikinci başkan Semih Özsoy da, tecrübeli yıldıza bir sonraki sezon teknik heyette görev vermeyi planlıyor.
FENERBAHÇE: AVCI İLE GÖRÜŞME YAPILMADI
Fenerbahçe, yaptığı açıklamada teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile görüşüldüğü haberlerini yalanladı. Açıklamada, “Basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır” denildi.
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