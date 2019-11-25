Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2’sini kaçırdı
Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın kader adamı Emre Belözoğlu oldu.
Sarı lacivertlilerin 45+9'da kazandığı penaltıda atışı kullanan 39 yaşındaki futbolcu topu kaleciye teslim etti.
Fenerbahçe kaptanı Emre böylece kullandığı son 4 penaltının ikisini kaçırmış oldu.
Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu...
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