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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: "Şampiyonlukla veda etmek istiyorum"

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Emre Belözoğlu: "Şampiyonlukla veda etmek istiyorum"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2 -1 mağlup ettiği maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay'ı da anarak, ""Neslican kardeşimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun. Hayatta her şey gelip geçiyor, biz de bir gün öleceğiz ama rengi ne olursa olsun herkese mücadele etmenin değerini gösterdi. Yakınlarına Allah sabır versin, herkese örnek bir duruş gösterdi. Mekanı cennet olsun."

"Düz koşu bile yapmadan..."
"2 haftadır ağrılarım var. Hocamız bugün şans verdi. 13-14 gündür düz koşu bile yapmadan dün 5'e 2'ye katıldım takımla. Şampiyonluk maçları bunlar. Zor kazanılan maçlar ileride daha değerli hale geliyor."

"Lider karakterde futbolcu olabilirim ama..."
"Maçı daha önce koparabilirdik. Oyun biraz değerlendi, Ankaragücü de gol atabilirdi. Bizim için sıkıntılı bir süreçti ama kazanmayı bildik. Bu tür maçları daha önce koparabilmek için daha önce skor üretmeliyiz. Kaliteli oyuncularımız olsa da bugün bunu başaramadık. Sahaya çıktığımda herkes gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Lider karakterde futbolcu olabilirim ama herkes kadar mücadele ediyorum. Başakşehir'de 4 yılım geçti ama arkasında taraftarı olan bir camiada farkı hissediyorsunuz, önemli bir itici gücümüz var."

"Şampiyonlukla veda etmek istiyorum..."
"Bugün ben olurum yarın başkası olur, ne olursa olsun destek olsun taraftarımız. Ben de iyi başladım ama önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum ama en önemli gücümüz camianın büyüklüğü ve taraftarımız. Böyle devam etsinler."

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