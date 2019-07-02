Emre Belözoğlu sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe ile yeniden anlaşan tecrübeli isim Emre Belözoğlu, sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe, Başakşehir'le yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nu sağlık kontrolünden geçirdi.
Tecrübeli futbolcunun yakın arkadaşı Instagram hikayesinden Emre Belözoğlu'nun sağlık kontrolü fotoğrafını paylaştı.
Emre Belözoğlu kariyerinde Inter forması da giymişti...
Belözoğlu'nun görüntüsü sosyal medyaya yansıdı;
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