Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"
GeriFutbol Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
22.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa karşısında 3-2 kazanarak milli takım arasına moralli giren Fenerbahçe'de milli takımdan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Isla dışında hazırlıklar eksiksiz devam ediyor. Ersun Yanal ve oyuncular yaptıkları toplantılarda kritik maçın parolasını üç puan olarak belirledi. Takımda formayı ve şampiyonluk yarışını özlemiş futbolcuların da ortak hedefi, şampiyonluk yolunda 3 puanı daha haneye yazdırmak.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Ligde 11 hafta geride kaldı ve ikinci sırada yer alıyoruz. Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Üç puanı alacağımızdan şüphem yok" dedi.

Fenerbahçe bu sezon 11 hafta geride kalırken, altı galibiyet ve iki beraberlikle toplamda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertlilerde Vedat Muriç ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Şilili Mauricio Isla ise Kasımpaşa maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor. Sarı lacivertlilerde kart sınırında bulunan oyuncu yok.

Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanaldan flaş Alper Potuk kararı
Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal'dan flaş Alper Potuk kararı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (22.11.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle