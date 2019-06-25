Emre Belözoğlu: "Nasıl Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir"
Fenerbahçe ile özdeşleşen Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takım için gün sayıyor.
Fenerbahçe'ye yeniden imza atan Emre Belözoğlu'dan ilk açıklamalar...
Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç ile bir araya geldiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, "Başkanın benim için çok onur verici düşünceleri var. Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Nasıl bir F.Bahçeli olduğumu da herkes bilir" dedi.
Tecrübeli ismin transferinin kısa sürede resmi olarak da açıklanması bekleniyor.
Emre Belözoğlu'nun Serie A günlerinden kesitler...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle