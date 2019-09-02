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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.09.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: Milli Takım bizim için her şeyin üstündedir

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Emre Belözoğlu: Milli Takım bizim için her şeyin üstündedir

Emre Belözoğlu, "Milli Takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder" dedi.

A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Emre Belözoğlu ilk olarak şunları söyledi;

"Bizim için her milli maç öncesi her Türk sporcusu için bayram havasında olur. Biz de burada olmaktan dolayı bütün oyuncu arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. İyi ve sakatlığın yaşanmadığı bir kamp olmasını temenni ediyorum. Türk sporuna büyük destek veren Turkcell'in bugün bir aktivitesine katıldık. Çok mutluyuz ve onlara da Türk sporuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 2002 Dünya Kupası'ndan başlayan bir serüven. Umarım bundan sonra da destek vereceklerdir. Türk sporunun böyle desteklere her zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp olur. Ülkede yeniden milli takımı izlemekten keyif alınan bir enerjinin olduğunu hissediyoruz milli takım olarak, bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM BİZİM İÇİN HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"
Milli takımın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Emre Belözoğlu, "Sokakta milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Ben de elimizden geldiğince bunu genç oyuncularımıza aktarmaya çalışıyorum. Milli takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde 2 tane önemli maçımız var, ilk maçımızı içerde, diğerini dışarıda oynayacağız. Sokakta insanların bize bu desteği vermesi bizim sorumluklarımızı artırsa da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"GÖĞSÜMDE BU ŞANLI BAYRAĞI TAŞIMAKTAN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR DUYGU OLMAMIŞTIR"
Andorra maçında forma giyerse 100'üncü maçına çıkmış olacağını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Rakamlarla aram çok iyi değil ama inşallah oynayabilirsem, hoca görev verirse 100'üncü maçım olacak. Tabi çok sakatlıklar yaşadım, milli takıma çağrılmadığım bir dönem oldu. Sayının bir önemi yok. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir duygu olmamıştır. Mili Takıma gelirken oyunculardan başka hak etmedikleri eleştirilere bağlı kalıyor oyuncular ama bugüne kadar 20 senedir A Milli Takımdayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular dışında başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım" şeklinde konuştu.

Avrupa'da mücadele eden Türk oyuncular hakkında da konuşan Belözoğlu, "Ben lejyoner kelimesini çok sevmiyorum. Bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimizin başarılı olması genç arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak. Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan kazançlı çıkan Türk futbolu olacaktır. Bizleri inşallah en iyi şekilde temsil ederler" diye konuştu.

MURAT ERKAN: BU SPONSORLUKTAN İNANILMAZ KEYİF ALIYORUZ
Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Biz Turkcell olarak Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 17 senedir Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sponsoruz. Bu inanılmaz keyif aldığımız bir şey. 2002 yılı hem bizim hem de ülke futbolu için çok özel bir yıl. Güney Kore'den harika bir sonuçla dönmüştük. Biz milli takımımızı seviyoruz onların mücadelesine her zaman destek vermeye hazırız. Ben 12 yıldır Turkcell'deyim, böyle coşkulu bir ortam görmedim. İnşallah mili takımımızı coşturacağız"

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