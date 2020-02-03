Emre Belözoğlu maç sonu Obi Mikel ile yaşananları anlattı

Spor Arena / Süleyman ARAT - Medical Park Stadı’ndaki karşılaşma sonrası HÜRRİYET’in sorularını yanıtlayan Belözoğlu “Kaybettiğimiz için elbette çok üzgünüz ancak en ufak bir motivasyon kaybımız yok. Taraftarımız emin olsun ki sonuna kadar mücadele edeceğiz ve hepimiz şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Olumsuz diyalog yaşamadım'

Zorlu bir deplasmanda pozitif futbol oynadıklarını belirten 39 yaşındaki futbolcu, “Pozisyon bulmakta başarılı ama sonuçlandırma konusunda eksik kaldığımız maçlardan birini oynadık. Böyle oynarsak şanssızlığı elbette aşarız ve galibiyetler almaya devam ederiz” diye konuştu. Karşılaşma sonrası, kendisinin de içinde yer aldığı gerginlikle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu “Bazı takım arkadaşlarım karşılaşma bitince sahada kaldılar. Onlara doğru koşan Trabzonsporlu bazı futbolcular olduğunu görünce yanlarına gittim. Bir kaptan, bir ağabey olarak orada yapmam gerekeni yaptım. Aralarına girip gerilim olmasını önledim, tarafları ayırıp soyunma odasına gitmelerini sağladım. Ben hiçbir rakip futboluyla herhangi bir olumsuz diyalog yaşamadım."

Gerçek sporcu, maç bitince hesaplaşma içinde olmaz

Karşılaşma sonu gerilimin, F.Bahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’a stat girişindeki sözlü saldırıyla ilgili olmadığının altını çizen Emre Belözoğlu, “Biz sahaya çıkarken maç öncesinde başkana yapılanı duymamıştık. Maçtan epey sonra öğrendik. Herkesin yapması gereken şey sahada kalmak, sahadaki mücadeleye motive olmak olmalı. Böyle bir süreci aklı selim kimse istemez. Oyuncular sadece kendi renkleri için mücadele etmeli, maç bitince her şey bitmeli. Gerçek sporcular, maç bitince bir hesaplaşma içinde olmazlar” diye konuştu.

Öte yandan maçta sarı kart gören tecrübeli futbolcu, ligde gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.





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