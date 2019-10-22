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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
22.10.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu konuştu: 1 ay daha...

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Emre Belözoğlu konuştu: 1 ay daha...

Emre Belözoğlu... 39 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli ismi. Sahada olduğu her an kusursuza yakın bir performans sergiliyor.

Sarı- Lacivertli forma için hiçbir zaman fedakârlıktan kaçınmayan Kaptan, kırık kaburgasına, “En az 1 ay oynayamaz” yorumlarına rağmen Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Asistini yaptı, yine takımın en iyilerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrasında özel açıklamalar yaptı. İşte Emre’nin sözleri...

‘Kayıpsız yola devam’

“Şampiyon olmak istiyorsak deplasman maçlarını mutlaka kazanmalıyız. Denizli sınavı da bizim için hayati öneme sahipti. Çok değerli 3 puanla ayrıldık. Ben ve arkadaşlarım Denizli’de büyük bir mücadele verdik. Rakibimizin durumu da çok kötüydü. Haftalardır kazanamıyorlardı. Karşımıza yeni bir hoca ile çıktılar. Bunun verdiği motivasyonla büyük bir mücadele sergilediler. Ancak kazandık ve zirveden kopmadık. Milli araya kadar oynayacağımız Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp iyi bir seri yakalamalıyız.”

‘O pozisyonda şanslıydım’

“Evet, kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım. Ancak sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Kırığa rağmen, müthiş önlemler aldılar. Maç içinde rakibimin yaptığı hamlede çok şanslıydım. Allah’tan kırığın üstüne gelmedi. Alt bölgeden aldığım darbe bile uzun süre yerde kalmama neden oldu.”

'Devlerin Muriqi’yi istemesi sürpriz değil'

Vedat Muriqi müthiş bir golcü. Avrupa’nın dev takımlarının radarında olması sürpriz değil. Bu ilgiyi hak ediyor. İnanıyorum ki, Sarı- Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet edip, başarılarında pay sahibi olacak. Diğer arkadaşlarım da ondan aşağı kalmıyor. Takıma katkı sağlamak için büyük fedakârlıklarda bulunuyorlar.”

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