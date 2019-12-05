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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...'

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Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...'

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında alınan beraberliklerin ardından “Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama kazanılan 2 puan, önümüzdeki haftalarda çok işimize yarayacak" dedi.

İstanbulspor ile oynanan kupa maçını tribünden izleyen kaptan Emre, skorun yanı sıra arkadaşlarının ortaya koyduğu futbola övgü yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, “Uzun süredir forma giymeyen arkadaşlarım, formda ve rekabede hazır olduklarını açık bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında peş peşe alınan beraberliklere değinen Emre, “Yenilmemek çok önemliydi. Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor. Ancak unutulmamalıdır ki, zorlu deplasmanlarda kazanılan 2 puan önümüzdeki haftalarda bizim çok işimize yarayacak” yorumunda bulundu. Artık önlerine baktıklarını söyleyen kaptan, “İlk yarıda kalan 4 zorlu maça odaklanmalıyız. Yakalayacağımız bir seri galibiyetle kayıpları acilen telafi etmeliyiz” şeklinde konuştu.

‘Hiçbir sorunum yok’

Sakatlığı konusunun sık sık gündeme getirildiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, “Gayet iyiyim. Ağrım yok, sıkıntım yok, herhangi bir yorgunluğum da yok. Antremanlarda yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ben görev adamıyım, teknik heyetin vereceği her türlü görevin altından da kalkarım” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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Emre Belözoğlu: Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...

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