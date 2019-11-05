Emre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum
GeriFutbol Emre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
05.11.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum

Emre Belözoğlu, DMAX’te yayınlanan ‘Aslında?’ programında Fuat Akdağ ile Bağış Erten’in konuğu oldu: “Bu sezon omuz omuza şampiyonluğa yürümek, muhteşem taraftarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Benim adıma da öyle bir final olmasını istiyorum. Hakemlerin tavırları çok sert. Nedenini bilmiyorum. Belki de VAR’la ilgili. Böyle devam ederse lig kızıştığında farklı reaksiyonlar olabilir”

Emre Belözoğlu, DMAX’te yayınlanan ‘Aslında?’ programında Fuat Akdağ ile Bağış Erten’in konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

‘Dışarıda da mülayim değilim’

‘Sahada hırçın ama günlük hayatında beyefendi’ ifadesinden sıkılmadın mı?

“Kendini ifade etmek zorunda kalmak gerçekten çok zor. O kadar sakin bir insan değilim dışarıda da. Birçok olay karşısında sakin kalmayı ben de istiyorum. Biraz da bu yaşla gelişen bir durum oluyor. Ama saha içinde eleştirilebilir bir profil olduğumu, kaybetmeye tahammülüm olmadığını ve bazen bu anlamda hatalar yaptığım gerçeğini kabul ederek dışarıda olabildiğince sade bir hayat sürüyorum. ‘Saha içinde böyle ama dışarıda tanısanız seversiniz’ doğru bir yaklaşım mı bilmiyorum ama dışarıda mülayim bir insan da diyemem kendim için.”

‘Ufacık hatada her şey önüme geliyor’

Ne olacak bu hırçınlık hali?

“Bir değişim yaşadığımı düşünüyorum, özellikle sahanın içinde. Sahanın dışında hâlâ aynıyım. Bu değişim yaşanmışlıklarla da olabiliyor. Artık belli yorgunluklar oluyor. Tamamen performansıma konsantre olmak istediğim için. Ama tabii ki ortada bir geçmiş varsa, bu ne yazık ki önünüze her zaman getirilecektir. Bir 10 maçlık periyotta her şey çok iyi giderken ufacık bir hatada bile tekrar her şeyi önünüze getirebiliyorlar. Böyle bir sabıka kaydım olduğunu düşünüyorum. Haklı eleştirirler de oldu. Bedelini çok ağır ödediğim şeyler de oldu.”

‘Abdennour’dan özür diledim ama...’

Abdennour ile aranızda ne geçti?

“Böyle bir diyaloga girdiğim için üzgünüm. Bunlarla gündeme gelmek istemiyorum. O pozisyonda, rakibimin yanına, ayağına bastığım için özür dilemek amacıyla gittim. İki kere kendisinden özür diledim. Ama o bana bir cevap verdi. Ben de ona bir karşılık verdim. Ben de bazen bana verilen tepkilere ‘eyvallah’ diyebilmeyi isteyen bir insanım. Sokakta yürürken başıma gelse devam edeceğim olaylar, saha içindeki adrenalin ve kazanma hırsının etkisiyle sizi bir kirpi haline getiriyor. Pazar günü yaptığımı insanlar hata olarak görüyorsa özür dilemekten hiçbir zaman geri durmam.”

Emre Belözoğlu: Finali şampiyonlukla yapmak istiyorum

‘Lig sert değil sistem yok’

Süper Lig’in en sert liglerden biri olduğunu iddia edenler var. İtalya, İngiltere ve İspanya’da oynadın. Sence ligin sertlik düzeyi nasıl?

“Kendimizi öne çıkaracak başka bir özelliğimiz olmadığı için böyle deniliyor olabilir ama sert değiliz. Sistem inşa edebilen çok fazla takım olmadığı için zor bir lig. Bireysel performanslar belirleyici olabiliyor ama birçok konuda olduğu gibi sertlik konusunda da geride olduğumuzu düşünüyorum.”

‘Hakemlerimiz oyunculara mesafeli’

Ligde kurgu söylentileri çıktığında futbolcular ne hissediyor? Buna inanıyor musunuz?

“Ben çok iyi bir planı ve çok iyi bir oyuncu grubu olan takımın önüne geçecek bir güç olduğuna inanmıyorum. Ne yazık ki Türkiye’de bu söylemler prim yapıyor ve insanlar buna inanıyor.”

Süper Lig’deki tartışılan hakem performansları için ne diyorsun?

“Ben 23 senedir futbol oynuyorum. Hakemlerle diyaloglarım kötü değildir. Birçok hakemle sosyal hayatımda bayramlaşırım, mesajlaşırım, hal hatır sorarım. Beşeri ilişkilerimin olduğu hakem arkadaşlarım da var. Ama bu sene hakemlerimizin oyunculara karşı bir mesafesi var. Tavırları çok sert. Nedenini bilmiyorum. Bunun VAR’la ilgisi de olabilir. Bu, onları sahanın içinde oyunculardan koparıyor. Bence sahada en baş rolü oynayan hakemin kopmaması, iletişimi sıcak tutması gerekiyor. Böyle devam ederse lig kızıştığında farklı reaksiyonlar olabilir.”

‘Bu adam Superman değil’

“Hakemler bazen vermiş oldukları kararlarla ‘Bunu nasıl verirsin?’ dedirtebiliyor. Mesela Pazar günü bir pozisyonda Ozan Tufan’a ön yay üzerinde bir faul yapıldı. Hakem bize atışı beş metre geriden yaptırdı. Ben de dedim ki ‘Bu adam Superman değil. Uçamaz beş metre.’ Yani bu kararı verirken bir gerekçesi olmalı bunun. Bunları konuşuyoruz saha içinde ama ben kariyerimde çıldırtacak bir hakem performansına çok denk gelmedim.”

‘Messi, anne sütü gibi eşsiz’

“Hagi, mükemmel bir yetenek ve aynı zamanda kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu. Onu anlatmak istesek belki bir ‘Aslında’ programına daha ihtiyacımız olabilir. Benim Türkiye’de gördüğüm gelmiş geçmiş en büyük oyuncuydu o. Çok büyük oyuncularla hem yan yana hem karşılıklı oynadım. Brezilyalı Ronaldo benim gördüğüm en saf yetenekti. Ta ki Messi’yi görene kadar... Messi anne sütü gibi eşsiz bir şey. O çok başka bir oyuncu. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyüğü.”

‘Bırakma kararını henüz vermedim’

“Futbolu bırakma konusunda kararımı henüz vermedim. Zaten böyle bir kararı insanın kendisi vermeli, başkalarına bırakmamalı. Bu sezon omuz omuza şampiyonluğa yürümek, muhteşem taraftarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Benim adıma da öyle bir final olmasını istiyorum.”

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle