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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
İsmail ER
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

3 yıl ayrı kaldığı Fenerbahçe’ye yeniden gelmesi hemen hemen kesinleşen Emre Belözoğlu, geri dönüşünün koşullarını yüz yüze görüşmeye başladı.

İlk olarak önceki akşam Fenerbahçe’nin, Ülker Stadı’ndaki kulüp bina sında yönetimle masaya oturan Emre, dün sarı lacivertli yöneticilerle tekrar bir araya geldi. Görüşmelerde taraflar arasında hiçbir pürüz olmadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Sarı lacivertli yönetimle aynı düşüncede birleştile

Emre ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde ele alınan en önemli konu, yıldız futbolcunun hangi pozisyonda görev üstleneceği oldu. Bir süredir kulislerde konuşulan Emre’nin oyuncu-menajer pozisyonunda geri dönmesinin bu aşamada düşünülmediği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim, Emre’den ancak önümüzdeki sezon ve sonrasında idari kademede yararlanmayı planlarken, yıldız futbolcunun da bu konuda yönetimle aynı düşüncede olduğu belirtildi.

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Hem yeteneklerini gösterecek hem ağabeylik yapacak

Yönetim ile Emre arasındaki mutabakat, 38 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sahada olması yönünde... Fizik ve mental olarak oynayabilecek durumda olduğunu belirten Emre’ye sarı lacivertli yönetim de bu konudaki güvenini iletti. Buna göre, Emre 20192020 sezonunda takıma saha içinde futbolcu olarak katkı verecek, idari görev üstlenmesi bir sonraki sezon söz konusu olabilecek. Fenerbahçe, Emre’den sahada göstereceği yeteneklerinin yanı sıra, takıma ağabeylik yapma özelliğiyle de yararlanmak istiyor.....

Son 2 şampiyonlukta büyük emeği var

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de daha önce iki ayrı dönemde forma giydi. İlk olarak 2008-2012 yılları arasında sarı lacivertli takımda görev yapan Emre, bir lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazandı. Daha sonra yarım sezonluğuna Atletico Madrid’e gidip, 2013 ocak ayında Fenerbahçe’ye dönen Belözoğlu, bir lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası başarısına daha katkı sağladı. Fenerbahçe ile 2 de Süper Kupa kaldıran Emre, son 3 sezondur Başakşehir forması giyiyordu.

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