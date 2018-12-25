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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe bu süreci çabuk atlatır"

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Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe bu süreci çabuk atlatır"

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak kapatan Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır." dedi.

Ailesiyle tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ve Bolu kent merkezinde bir restoranda yemek yiyen Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Emre, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bizler ilk yarıdan daha iyi hazırlanıp ikinci yarıda sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tabii kolay olmayacak. Ligimiz zor bir lig. Dinamikleri farklı ama biz elimizden geldiğince sezonun ikinci yarısını ilk yarıdan daha iyi geçirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilgili bir soruya Emre, "Bunu hiçbir zaman gizlemedim Fenerbahçe'nin benim gönlümdeki yeri ayrı. Orada gerçekten güzel zamanlarım geçti. Sıkıntılı zamanları da beraber yaşadık. Kader birliği de yaptık. O camianın içerisinde bana ayrı bir teveccüh oldu. Taraftar her zaman bana sahip çıktı. Sokakta yürüdüğümde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu an Başakşehir'in başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

- "Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ağabey-kardeş gibi olduklarını ifade eden Emre, şunları kaydetti:

"Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de bunda pay sahibi olmak istiyorum sezon sonuna kadar. Daha sonra Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım. Şu anki durumundan, konumundan da her Fenerbahçeli gibi ben de rahatsızım, ne kadar profesyonel futbolcu olursam olayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bunlar ülkemizin futbolda en büyük dinamikleri. Onlarsız bu lig, onlarsız bu heyecan olmaz. Fenerbahçe'nin bu durumu, dediğim gibi başta bütün Fenerbahçe taraftarını, camiasını rahatsız ettiği gibi bir Fenerbahçeli olarak beni de rahatsız ediyor. Ben işim olarak baktığımda da tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır."

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel için de Emre Belözoğlu, "Çok iyi Fenerbahçelidir. Camianın o dönem yaşamış olduğu sıkıntılarda nasıl ayakta durduğunu, dik durduğunu iyi biliyorum. Fenerbahçe Kulübünün almış olduğu bir karar var. Benim şu an dışarıdan bir şey söylemem doğru olmaz ama Volkan benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde 35 puanla zirvede tamamladı.

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