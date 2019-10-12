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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 01:28, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda

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Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda

 A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, “Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık. Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum. Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar” diye konuştu.

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