Emre Belözoğlu: 'Emre Mor'un bacaklarında motor var'

Inter'e transferi an meselesi olan Mor için La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Belözoğlu, "Emre oyunun kaderini değiştirebilecek yetenekli bir oyuncu. Terim onun için "Türk Messi" demişti. Bacaklarında adeta bir motor var ve bu sayede çok iyi hızlanabiliyor. Hızı yüzünden defanslar onu durdurmak için ekstra efor harcamak zorunda kalıyor. Dortmund'daki performansını gördükten ve eski hocası Tuchel'in açıklamalarını dinledikten sonra kolektif oyuna adapte olması için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Adapte olduğunda ise harika bir futbolcu olacak" ifadelerini kullandı.

2001'de Galatasaray'dan ayrılıp bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Emre Belözoğlu 2005'te Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.

2016-17 sezonunun başında Danimarka ekibi Nordsjaelland'den Dortmund'un yolunu tutan 1997 doğumlu oyuncu kiralık olarak Inter'in yolunu tutmak üzere.