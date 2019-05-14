Emre Belözoğlu belirsiz
Galatasaray ile pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de sakat olan kaptan Emre Belözoğlu’nun oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.
MKE Ankaragücü maçında ikinci devre oyuna giren, ancak 82. dakikada sakatlanıp çıkan tecrübeli yıldızın arka adalesinde ağrıları olduğu belirtildi. Diğer yandan hazırlıklarına dün başlayan Medipol Başakşehir’de futbolcular bugünü izinli olarak geçirecekler. Bozbaykuşlar, tarihi maçın hazırlıklarına yarın yapacakları idmanla devam edecek.
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