Emre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!
GeriFutbol Emre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!

Emre Belözoğlu, UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde Fransa karşılaşmasında forma giymesi halinde, A Milli Takım ile 100’üncü maçına çıkacak.

Antalya’da kamp yapan A Millilerin, Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmalarında kaptanlık bandını takan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki maçta da oyuna sonradan girdi.

Tecrübesiyle kampta takım arkadaşlarını motive etmede teknik heyete yardımcı olan Emre Belözoğlu, davranışlarıyla genç oyunculara da örnek oluyor. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren A Milliler, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçını 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te Fransa ile oynayacak.

Şenol Güneş: Cehennem şimdi başlıyor...
Şenol Güneş: "Cehennem şimdi başlıyor..."

99 MAÇTA 9 GOL

Emre Belözoğlu, Fransa karşılaşmasında forma giymesi halinde A Milli Takım ile 100’üncü maçına çıkacak.

A Milli Takım ile ilk maçını 23 Şubat 2000’de Ali Sami Yen Stadı’ndaki özel maçta Norveç’e karşı oynayan Emre Belözoğlu, 72’nci dakikada Tugay Kerimoğlu’nun yerine oyuna dahil oldu. Mustafa Denizli teknik direktörlüğündeki A Milliler 2-0 yenildi. Geride kalan 19 yılda 99 kez milli takım forması giyen Emre Belözoğlu, bu maçlarda 9 gol attı.

Deneyimli futbolcu, Fransa maçında forma giymesi halinde milli takımda 100 kez oynayan 5 futbolcu arasında yer alacak.

EMRE, ARDA TURAN’I YAKALAYACAK

Emre Belözoğlu, A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular arasında 5’inci sırada yer alıyor. Deneyimli futbolcu Fransa maçında oynaması halinde 100 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 4’üncü sırada yer alan Arda Turan ile aynı sayıya ulaşacak.

A Milli Takım formasını en fazla giyen futbolcu rekoru ise 120 karşılaşma ile Rüştü Reçber’e ait.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Emre Belözoğlu, Arda Turanı yakalayacak

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (03.06.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş’a ilk transfer Avusturya’dan Doğan! Resmi görüşmeler başladı...
Kahreden veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Mehmet Zeli Çelik'ten "duble" sevinç!
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ı yakalayacak!